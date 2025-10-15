Der Branchenverband Alliance Swisspass will mit dem neuen Tarifsystem «My Ride» das Preissystem im öffentlichen Verkehr umkrempeln. In diesem Rahmen soll auch das beliebte Halbtax verschwinden. SBB-Kunden finden: Finger weg von unserem Lieblingsabo!

Darum gehts ÖV-Branche plant neues Tarifsystem, Halbtax-Abo könnte verschwinden

SBB-Kunden zeigen wenig Verständnis für mögliche Abschaffung des beliebten Abos

Karin Frautschi Reporterin Blick

Die ÖV-Branche will in den nächsten Jahren ein neues Tarifsystem namens «My Ride» einführen. Preise und Rabatte werden dadurch grundlegend verändert. Auch das beliebte Halbtax-Abo könnte verschwinden, das aktuell 3,3 Millionen Menschen im Land nutzen. Alliance Swisspass widerspricht derweil, dass das Halbtax abgeschafft werden soll – ohne allerdings weitere Details preiszugeben.

Eine Blick-Umfrage am Bahnhof Winterthur zeigt: SBB-Kunden hätten nur wenig Verständnis dafür, dass das Lieblings-Abo der Schweizer in der heutigen Form in wenigen Jahren der Vergangenheit angehören könnte.

Kein Verständnis von SBB-Kunden

Der Rentner Nico Werner (75) aus Winterthur ZH ist ein grosser Fan ZVV-ActionPass. Foto: Karin Frautschi

«Ich finde das sinn- und nutzlos. Das Halbtax ist wirklich eine gute Sache. Die SBB wollen doch nur mehr Geld machen», meint Nico Werner (75) aus Winterthur ZH. Aktuell sei er im Besitz des ZVV-ActionPasses, ansonsten reise er mit dem 9-Uhr-Pass herum. Dass dieser ebenfalls abgeschafft werden könnte, kritisiert der Rentner stark.

Hugo (72) und Monika (65) Jenny aus Ossingen ZH wollen demnächst wieder ein Halbtax lösen für Ausflüge mit Bergbahnen und Gondeln. Foto: Karin Frautschi

Auch Hugo (72) und Monika (65) Jenny aus Ossingen ZH halten nicht viel von den Zukunftsplänen der ÖV-Branche. «Ältere Leute wollen reisen und wenn man die Abos wie das Halbtax streicht, dann wird es einfach zu teuer», sagt die 65-Jährige.

Der Branchenverband Alliance Swisspass kündigt zwar an, dass das Alternativ-Modell «My Ride» ein neues Rabattsystem vorsieht: Fahrgäste zahlen dort eine monatliche Grundgebühr, und je öfter sie den öffentlichen Verkehr nutzen, desto höher fällt am Ende der Rabatt aus.

Dies findet das Rentner-Paar aus Ossingen ZH zwar gut. Dass man voraussichtlich aber nur digital von diesen Rabatten profitieren könnte, sei schlecht. «Ich komme nicht draus, mit diesen Handys. Das ist zu kompliziert für mich», betont Hugo Jenny.

«Ich profitiere seit Jahrzehnten vom Halbtax»

Lotta Mpallu (51) aus Embrach ZH findet es «blöd», dass auch die Mehrfahrtenkarten wegfallen sollen. Foto: Karin Frautschi

Auch Lotta Mpallu (51) aus Embrach ZH glaubt, dass ÖV-Fahrten durch die geplanten Änderungen teurer werden könnten. «Vor allem für Personen, die nicht regelmässig ÖV fahren. Diese können dann nicht mehr von Rabatten profitieren.» Dass auch die Mehrfahrtenkarten wegfallen könnten, findet Mpallu «blöd».

Marianne Huber (72) aus Wetzikon ZH hat seit Jahrzehnten ein Halbtax-Abo, mittlerweile sogar das Halbtaxplus. Foto: Karin Frautschi

«Ich profitiere seit Jahrzehnten vom Halbtax, habe mittlerweile das Halbtax-Plus und finde es eine gute Sache», sagt Marianne Huber (72) aus Wetzikon ZH. Die neuen Branchen-Pläne überraschen sie: «Ich finde das eine problematische Entwicklung und nicht optimal für die ältesten Personen unserer Gesellschaft.»

Nathalie Brügger (50) und ihre Kinder Matteo (13) und Orelie (13) machen eine ÖV-Reise durch die Schweiz. Der nächste Halt bestimmt der Monopoly-Würfel. Foto: Karin Frautschi

Nathalie Brügger (50) ist mit ihren Kindern Orelie (13) und Matteo (13) fast ausschliesslich im ÖV unterwegs. Sie schätzt es sehr, mit ihrem Halbtax-Abo Fahrkarten zum halben Preis lösen zu können: «So kommen wir für wenig Geld durch die ganze Schweiz.» Aktuell sei dies besonders wichtig: «Wir würfeln auf dem Monopoly-Brett einen Ort und fahren dann mit ÖV dorthin.» Dies führt die Familie aus Freiburg am Mittwoch überhaupt nach Winterthur.

«Fände es schade, wenn es das Halbtax nicht mehr gäbe», meint Käti Züger (57) aus Oberbüren SG. Foto: Karin Frautschi

«Für die Jungen könnte die Alternativ-Lösung ein guter Anreiz sein, die älteren Menschen werden durch diese Digitalisierung ausgeschlossen», sagt Käti Züger (57) aus Oberbüren SG. Auch sie selbst besitzt ein Halbtax und fände es schade, wenn es dieses in Zukunft nicht mehr geben würde.