DE
FR
Abonnieren

Neue BAG-Zahlen zeigen
Grippewelle hat die Schweiz erfasst

Die Grippewelle in der Schweiz hat begonnen. Laut BAG wurden letzte Woche 846 laborbestätigte Grippefälle registriert, ein Anstieg von zwei Dritteln gegenüber der Vorwoche. Mit diesen Zahlen startet die Grippewelle früher, als in vergangenen Jahren.
Publiziert: vor 54 Minuten
Kommentieren
1/4
Viele Schweizerinnen und Schweizer leiden aktuell an einer Grippe. (Symbolbild)
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Grippewelle in der Schweiz hat begonnen, Schwellenwerte überschritten
  • Starker Anstieg der Influenza-Aktivität, früher Start der Grippewelle
  • 846 laborbestätigte Grippefälle in der letzten Woche, 66 Prozent mehr als zuvor
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Viele Schweizerinnen und Schweizer kränkeln derzeit. Laut neuen Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wurden in der vergangenen Woche die schweizweiten Schwellenwerte überschritten, die eine aktive Grippewelle anzeigen. «Die diesjährige Grippewelle hat begonnen», schreibt das BAG in einer aktuellen Situationsbeurteilung. 

Alle Meldesysteme zeigen zurzeit einen starken Anstieg der Influenza-Aktivität. In der vergangenen Woche wurden 846 laborbestätigte Grippefälle in der Schweiz und Liechtenstein registriert. Das sind rund zwei Drittel mehr als in der Vorwoche. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Grosse regionale Unterschiede

Auch im Abwasser steigt die Viruslast in mehreren Regionen an. Insgesamt weisen die Indikatoren auf einen eher frühen Start der Grippewelle hin, heisst es beim BAG. Die aktuellen Zahlen entsprechen 9,3 bestätigten Fällen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: Am stärksten betroffen sind derzeit das Tessin (44,30 Fälle pro 100'000 Personen), Wallis (15,35) und Basel-Stadt (13,41). Geringe Fallzahlen melden Schwyz (1,18), Schaffhausen (2,26) und Uri (2,61).

Auch zum Coronavirus gibt es neue Zahlen: Es zirkuliert weiterhin, wobei die Covid-19-Welle ihren vorläufigen Höhepunkt bereits im Oktober erreicht hat. In der vergangenen Woche gingen die Infektionszahlen leicht zurück.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen