Darum gehts
- Grippewelle in der Schweiz hat begonnen, Schwellenwerte überschritten
- Starker Anstieg der Influenza-Aktivität, früher Start der Grippewelle
- 846 laborbestätigte Grippefälle in der letzten Woche, 66 Prozent mehr als zuvor
Viele Schweizerinnen und Schweizer kränkeln derzeit. Laut neuen Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wurden in der vergangenen Woche die schweizweiten Schwellenwerte überschritten, die eine aktive Grippewelle anzeigen. «Die diesjährige Grippewelle hat begonnen», schreibt das BAG in einer aktuellen Situationsbeurteilung.
Alle Meldesysteme zeigen zurzeit einen starken Anstieg der Influenza-Aktivität. In der vergangenen Woche wurden 846 laborbestätigte Grippefälle in der Schweiz und Liechtenstein registriert. Das sind rund zwei Drittel mehr als in der Vorwoche.
Grosse regionale Unterschiede
Auch im Abwasser steigt die Viruslast in mehreren Regionen an. Insgesamt weisen die Indikatoren auf einen eher frühen Start der Grippewelle hin, heisst es beim BAG. Die aktuellen Zahlen entsprechen 9,3 bestätigten Fällen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: Am stärksten betroffen sind derzeit das Tessin (44,30 Fälle pro 100'000 Personen), Wallis (15,35) und Basel-Stadt (13,41). Geringe Fallzahlen melden Schwyz (1,18), Schaffhausen (2,26) und Uri (2,61).
Auch zum Coronavirus gibt es neue Zahlen: Es zirkuliert weiterhin, wobei die Covid-19-Welle ihren vorläufigen Höhepunkt bereits im Oktober erreicht hat. In der vergangenen Woche gingen die Infektionszahlen leicht zurück.