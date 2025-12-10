Die Grippewelle in der Schweiz hat begonnen. Laut BAG wurden letzte Woche 846 laborbestätigte Grippefälle registriert, ein Anstieg von zwei Dritteln gegenüber der Vorwoche. Mit diesen Zahlen startet die Grippewelle früher, als in vergangenen Jahren.

Viele Schweizerinnen und Schweizer kränkeln derzeit. Laut neuen Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wurden in der vergangenen Woche die schweizweiten Schwellenwerte überschritten, die eine aktive Grippewelle anzeigen. «Die diesjährige Grippewelle hat begonnen», schreibt das BAG in einer aktuellen Situationsbeurteilung.

Alle Meldesysteme zeigen zurzeit einen starken Anstieg der Influenza-Aktivität. In der vergangenen Woche wurden 846 laborbestätigte Grippefälle in der Schweiz und Liechtenstein registriert. Das sind rund zwei Drittel mehr als in der Vorwoche.

Grosse regionale Unterschiede

Auch im Abwasser steigt die Viruslast in mehreren Regionen an. Insgesamt weisen die Indikatoren auf einen eher frühen Start der Grippewelle hin, heisst es beim BAG. Die aktuellen Zahlen entsprechen 9,3 bestätigten Fällen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: Am stärksten betroffen sind derzeit das Tessin (44,30 Fälle pro 100'000 Personen), Wallis (15,35) und Basel-Stadt (13,41). Geringe Fallzahlen melden Schwyz (1,18), Schaffhausen (2,26) und Uri (2,61).

Auch zum Coronavirus gibt es neue Zahlen: Es zirkuliert weiterhin, wobei die Covid-19-Welle ihren vorläufigen Höhepunkt bereits im Oktober erreicht hat. In der vergangenen Woche gingen die Infektionszahlen leicht zurück.