Nachbarn in Neuhausen am Rheinfall SH «Der Dachstock brannte innert 15 Minuten»

In der Nacht auf Sonntag ist in einem Haus mitten im Zentrum von Neuhausen am Rheinfall ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte eilten sofort zur Stelle. Doch das Haus steht innert kurzer Zeit im Vollbrand.