Vergangenen Sonntag war ein Rentner am Bahnhof Grenchen Nord von einem zunächst unbekannten Mann auf das Gleisbett gestossen worden. Dort wurde der Mann von einem einfahrenden Zug schwer verletzt. Nun konnte die Polizei einen tatverdächtigen Deutschen fassen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk





Vergangenen Sonntag war ein Rentner am Bahnhof Grenchen Nord von einem zunächst unbekannten Mann auf das Gleisbett gestossen worden. Dort wurde der Mann von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kanton Solothurn leiteten sofort umfangreiche Ermittlungen ein.

Nun konnte die Kantonspolizei Solothurn einen tatverdächtigen Deutschen (56) festnehmen, schreibt sie am Freitag in einer Medienmitteilung. Der tatverdächtige deutsche Staatsbürger wurde für weitere Ermittlungen festgenommen.

Mann bat Rentner zuvor um Geld

Kurz vor 15 Uhr wurde der Rentner am 8. Februar am Bahnhof Grenchen Nord im Bereich des Perrons 1 von einem Mann angesprochen, der ihn um Geld bat. Daraufhin stiess der Mann den Rentner auf das Gleisbett. Dort erlitt der Senior durch einen einfahrenden Zug schwere Beinverletzungen. Per Rettungshelikopter wurde er in ein Spital geflogen.

Der Mann soll vorgängig im Bereich des Bahnhofs weitere Personen angesprochen haben. Nachdem er den Rentner auf die Gleise geschubst hatte, floh er in Richtung Bahnhofsparkplätze. Die Polizei suchte intensiv, auch mit einem Zeugenaufruf, nach dem Tatverdächtigen.