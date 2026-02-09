Beim Bahnhof Grenchen Nord ist am Sonntagnachmittag ein Mann von einem Unbekannten auf das Gleisbett gestossen worden, worauf dieser von einem einfahrenden Zug erfasst und dabei schwer verletzt wurde.

Polizei sucht Hinweise, Täter ist etwa 180 cm gross mit Bart

Ein Rentner ist am Sonntag, kurz vor 15 Uhr, am Bahnhof Grenchen Nord im Bereich des Perrons 1 durch einen unbekannten Mann auf das Gleisbett gestossen worden. Der Senior wurde von einem einfahrenden Zug erfasst, wobei er sich schwere Beinverletzungen zuzog.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort musste er mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen wurde der Rentner zuvor durch den Unbekannten nach Geld gefragt.

Lange Haare und Rucksack

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben unverzüglich Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie dem Täter aufgenommen. Dieser soll vorgängig im Bereich des Bahnhofs weitere Personen angesprochen haben. Er wird wie folgt beschrieben: 1,80 Meter gross, lange Haare und Bart. Er soll zudem einen Rucksack bei sich geführt haben. Nach der Tat soll er sich zu Fuss in Richtung Bahnhofsparkplätze begeben haben.

Personen, die sich am Sonntagnachmittag im Bereich des Bahnhofs Grenchen Nord aufgehalten und sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 81 17.