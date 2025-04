Das Elend in Gaza lasse ihn nicht kalt, sagt Andermatt-Investor Sawiris. Mittels seiner Klavierkünste will er den palästinensischen Flüchtlingen helfen.

Samih Sawiris übt seit einigen Jahren das Klavierspielen. Lena-Lisa Wüstendörfer ist Chefdirigentin des «Swiss Orchestra» und Intendantin der Konzerthalle «Andermatt Music». Foto: ©Geri Born

Multimilliardär, Geschäftsmann, Investor in Andermatt – so kennt man Samih Sawiris (68) hierzulande. Weniger verbreitet ist, dass der ägyptische Unternehmer auch eine musische Seite hat: Weil er eine neue Herausforderung suchte, begann er vor einigen Jahren, von Grund auf Klavierspielen zu lernen. «Seitdem habe ich drei Jahre lang jeden Tag ein bis zwei Stunden geübt», sagte er laut ägyptischen Medien 2023. Damals gab Sawiris in Kairo ein erstes Benefizkonzert für seine humanitäre Stiftung.

Finanzielle Hilfe für Gaza

Für den 7. Mai hat Sawiris jetzt sein musikalisches Comeback angekündigt, auch dieses Mal findet das Konzert in Kairo statt. Begleitet wird der Unternehmer vom ägyptischen philharmonischen Orchester, als Dirigentin fungiert die Schweizerin Lena-Lisa Wüstendörfer. Der Erlös geht an den Roten Halbmond zur Unterstützung der Binnenflüchtlinge in Gaza.

Auf Anfrage von Blick schreibt Sawiris: «Unserer Familie war es schon immer ein Anliegen, arme Menschen zu unterstützen. Dazu haben wir vor langer Zeit in Ägypten die Sawiris Foundation for Social Development gegründet. Die täglichen Bilder des Elends in Gaza lassen mich nicht kalt. Es braucht jetzt einen Effort und ich will dazu einen kleinen Beitrag leisten – auch wenn ich kein Weltstar am Piano bin».