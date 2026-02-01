Nächste Woche wird es stürmisch. Heftige Winde ziehen über die Schweiz. Der Bund hat teilweise die Gefahrenstufe 3 ausgerufen.

Für diese Kantone gilt schon jetzt Gefahrenstufe 3

Für diese Kantone gilt schon jetzt Gefahrenstufe 3

Darum gehts Sturmböen bis 140 km/h nächste Woche in mehreren Schweizer Kantonen erwartet

Gefahrenstufe 3 für sieben Kantone, erhöhte Unfallgefahr durch Seitenwinde

Polarwirbel könnte in zwei bis vier Wochen Kaltluft bringen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Der Februar beginnt freundlich. Viel Sonne, wenig Wolken. Aber der Frieden am Himmel ist trügerisch. Denn nächste Woche wird es stürmisch – und wie! Teilweise sind Windspitzen von bis zu 140 km/h möglich, wie Meteoschweiz in einer Prognose schreibt. Und deswegen warnt der Bund auch.

Für die folgenden Kantone gilt Gefahrenstufe 3:

Appenzell Innerhorden

Appenzell Ausserhorden

Kanton Schwyz

Kanton Glarus

Kanton Luzern

Kanton Bern

Kanton St. Gallen

Festhalten, was geht

In den genannten Kantonen können Bäume umstürzen und Äste abbrechen. Der Bund schreibt dazu: «Erhöhte Unfallgefahr im Strassenverkehr durch starken Seitenwind an ausgesetzten Stellen.» Als Beispiel dafür gelten etwa Brücken.

Es wird empfohlen, die Nähe von Bäumen zu meiden. Ausserdem sollten lose Gegenstände, wie Blumentöpfe, Gartenmöbel oder auch Trampoline, sicher versorgt werden.

Für die folgenden Kantone gilt Gefahrenstufe 2:

Kanton Graubünden

Kanton Wallis

Kanton Bern

Auch bei der Gefahrenstufe 2 besteht die Gefahr vor abbrechenden Ästen. Der Bund rät ebenfalls, lose Gegenstände, die herumfliegen könnten, sicher zu befestigen oder wegzuräumen.

Bringt Polarwirbel die Bibber-Kälte zu uns?

Aktuell ist es zwar verhältnismässig warm. Von Schnee ist kaum etwas im Flachland zu sehen. Aber: Der Polarwirbel könnte die Bibber-Kälte bringen.

«Sollte sich der Polarwirbel abschwächen, würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass wir zwei, drei oder vier Wochen später die Kaltluft auch bei uns spüren könnten», sagte Meteorologe Klaus Marquardt von Meteo News am Freitag zu Blick. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, findest du hier den Artikel.