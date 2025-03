In der Nacht auf Freitag ereignet sich eine Mondfinsternis. Über der Schweiz verschwindet der Mond jedoch bereits hinter dem Horizont, bevor er vollständig verdunkelt ist. Selbst bei klarem Himmel kann hierzulande daher nur der Beginn der Finsternis beobachtet werden.

Heute gibts ein Mond-Spektakel am Schweizer Nachthimmel

1/2 In der Nacht auf Freitag gibts in der Schweiz wieder eine Mondfinsternis. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ab 6.09 Uhr trifft der Kernschatten der Erde den Mond. Dieser beginnt sich von der linken unteren Ecke her zu verdunkeln. Wenn der Mond in Zürich um 06.46 Uhr und in Bern um 6.50 Uhr untergeht, ist er erst teilweise verdunkelt.

Die totale Mondfinsternis beginnt dann schliesslich um 7.26 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mond allerdings bei uns bereits weiter hinter dem Horizont versteckt. Um 7.58 Uhr erreicht der Mond die maximale Verdunkelung, die bis 8.31 Uhr anhält.

Eine Mondfinsternis entsteht, wenn die Erde genau zwischen Sonne und Mond steht. Die Erde wirft dann einen Schatten auf den Mond, sodass dieser zeitweise nicht mehr direkt von der Sonne beleuchtet wird. Eine solche Finsternis kann nur bei Vollmond auftreten. Denn nur dann steht die Erde genau zwischen der Sonne und dem Mond. Meistens sind die drei Himmelskörper jedoch nicht exakt in einer Linie, sodass der Mond weiterhin Sonnenlicht empfängt..

Die nächste Mondfinsternis am 7. September dürfte in der Schweiz besser zu sehen sein. Der Mond wird dann bereits beim Aufgang um 19.55 Uhr komplett im Schatten der Erde stehen. Ab 20.52 Uhr werden dann die ersten Sonnenstrahlen den Rand der Mondoberfläche wieder erreichen.