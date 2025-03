1/4 Am Montagabend sichteten Leser mysteriöse Erscheinungen am Himmel. Foto: Leserreporter

Auf einen Blick Ungewöhnlich aussehende Objekte am Himmel sorgen für Verwirrung bei Blick-Lesern

Skyguide erklärt: Es handelt sich um Kondensstreifen eines Flugzeugs

Im vergangenen Jahr meldeten zahlreiche Leser einen hell leuchtenden Feuerschweif Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Mehrere Objekte am Himmel sorgten am Montagabend für Verwirrung bei Blick-Lesern. «Was fiel hier heute Abend brennend vom Himmel?», fragt einer, der die Erscheinung von Fehraltorf ZH Richtung Dübendorf fotografierte. Minutenlang sei sie zu erkennen gewesen.

Auch über Pratteln BL war das sonderbare Spektakel zu sehen, wie das Video einer Leserin zeigt. Eine Anfrage bei Skyguide löst das Rätsel auf. Sprecherin Pia Wertheimer zu Blick: «Unser Schichtleiter sagt, dabei handele es sich erfahrungsgemäss um Kondensstreifen.»

Starlink-Satelliten versetzten Leser in Staunen

Weder bei Skyguide noch bei der Luftwaffe liege eine Meldung zu einer Anomalie in Form ungewöhnlicher Objekte am Himmel vor. «Es gab aber ein Flugzeug, das in der Höhe unterwegs war, in der sich Kondensstreifen bilden können und die Kondensstreifen verursacht haben könnte.»

Nicht zum ersten Mal sorgen ungewöhnliche Objekte am Himmel für Verwunderung. Im vergangenen Jahr meldeten zahlreiche Leser einen hell leuchtenden Feuerschweif. Dabei handelte es sich um Starlink-Satelliten, die in die Erdatmosphäre eintraten und verglühten.