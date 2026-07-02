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Auto brennt lichterloh im Festungstunnel in Aarburg AG
Mitten im Festungstunnel in Aarburg AG
Auto brennt lichterloh
Am Mittwochabend quillt dichter Rauch aus dem Festungstunnel in Aarburg AG. Ein Auto brennt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Publiziert: vor 48 Minuten
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