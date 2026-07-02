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Mitten im Festungstunnel in Aarburg AG
Auto brennt lichterloh

Am Mittwochabend quillt dichter Rauch aus dem Festungstunnel in Aarburg AG. Ein Auto brennt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Publiziert: vor 48 Minuten
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