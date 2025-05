Der als Baby-Quäler bekannt gewordene und 1998 verurteilte René Osterwalder ist tot. Er ist in der JVA Pöschwies gestorben.

Baby-Quäler René Osterwalder in Haft gestorben

René Osterwalder ist tot. Der Baby-Quäler ist in der JVS Pöschwies mittels einer Sterbehilfsorganisation gestorben. Er ist am 16. April dieses Jahres «mithilfe einer Sterbehilfeorganisation aus dem Leben geschieden», bestätigt die Direktion der Justiz und des Innern gegenüber «20 Minuten».

Osterwalder war im Mai 1998 vom mittlerweile abgeschafften Zürcher Geschworenengericht des mehrfachen versuchten Mordes, der mehrfachen schweren Körperverletzung und der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern schuldig gesprochen worden. Das Gericht verhängte eine 17-jährige Freiheitsstrafe und ordnete die Verwahrung an.

Hungerstreik wegen Knastliebe

In den Jahren 1991 und 1992 hatte Osterwalder ein Baby und ein Kleinkind, die ihm von Bekannten zum Hüten anvertraut waren, aufs Schwerste sexuell ausgebeutet und die Taten gefilmt. 1992 liess er sich zudem sexuelle Handlungen mit einem 12-jährigen Knaben zuschulden kommen.

Neben seinen Bemühungen, aus der Verwahrung entlassen zu werden oder Hafterleichterungen zu bekommen, sorgte Osterwalder in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Im Frühjahr 2013 trat er in einen Hungerstreik, weil er nicht mit einem Mithäftling zusammenleben durfte, in den er sich verliebt hatte.