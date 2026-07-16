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Trotz Schuss
Hier rasen die Täter davon

In der Altstadt von Solothurn gab es einen Einbruch in einen Waffenladen. Die Täterschaft ist flüchtig.
Publiziert: 10:32 Uhr
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