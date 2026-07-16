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Mittelland
Solothurn
Einbruch Waffengeschäft in der Altstadt von Solothurn
Trotz Schuss
Hier rasen die Täter davon
In der Altstadt von Solothurn gab es einen Einbruch in einen Waffenladen. Die Täterschaft ist flüchtig.
Publiziert: 10:32 Uhr
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