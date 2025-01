Schockierende Gewalt in Oensingen SO: Teenager-Mädchen prügeln brutal auf eine Gleichaltrige ein. Aufnahmen zeigen grausame Szenen. Das Opfer musste im Spital behandelt werden.

1/4 In dem Video sind mehrere Mädchen zu erkennen, die immer wieder auf den Kopf eines am Boden liegenden Mädchens eintreten. Foto: tiktok/ @dewinterthurer

Auf einen Blick Brutale Gewalt gegen Mädchen in Oensingen gefilmt und in sozialen Medien geteilt

Täterinnen treten, schlagen und beschimpfen das Opfer, während andere lachen

Video mit Teilen des Angriffs kursiert im Netz

Es sind Szenen brutaler Gewalt, die aktuell in den sozialen Medien kursieren: Eine Gruppe junger Mädchen im Teenageralter reissen ein anderes Mädchen zu Boden, traktieren es mit Tritten: einmal, zweimal, dreimal ... Irgendwann verliert man den Überblick. Hinzu kommen Faustschläge und wüste Beschimpfungen: «Kleine Bitch», «du kleine Fo**e».

Ihre Stimmen überschlagen sich, nur noch Kreischen ist zu hören – während sie immer wieder auf das Mädchen einschlagen. Als würde das nicht reichen, ist von anderen Mädchen, die die Gewalttat filmen, nur Lachen und Kichern zu hören. Mitleid – Fehlanzeige.

Opfer aufs Übelste erniedrigt

Um den Gewaltexzess besser sehen zu können, fordert eines der Mädchen ein anderes noch auf, Licht zu machen. Am Ende des Videos fragt eine der Täterinnen, wo die Schere sei. Was im Anschluss passiert, lässt sich nicht verifizieren.

Eine weitere Sequenz, die Blick vorliegt, zeigt, wie einem Mädchen mit einem scharfen Gegenstand in den Hals geritzt wird. In einer anderen Aufnahme steht es in einem Waldstück und wird gezwungen, sich auszuziehen. Ob es sich um dasselbe Mädchen wie im ersten Video handelt, ist unklar.

Das Martyrium ging offenbar noch weiter

Geteilt wurde das Prügel-Video auf Social Media, hat mittlerweile etliche Kommentare. Auf Blick-Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Solothurn die Echtheit.

«Die Polizei und die Jugendanwaltschaft Kanton Solothurn haben Kenntnis sowohl vom Vorfall als auch von Videosequenzen, die im Internet und auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht worden sind», sagt Mediensprecher Bruno Gribi.

Strafuntersuchung eingeleitet

Zum Vorfall kam es demnach am 17. Januar zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr beim Bahnhof in Oensingen SO. Beim Opfer handelt es sich um ein 16-jähriges Mädchen, «das durch eine Gruppe junger Mädchen tätlich angegangen und auf verschiedenste Art und Weise erniedrigt» wurde. «Dabei zog sich das Opfer Verletzungen zu, die eine Einweisung in ein Spital erforderlich machten», so Gribi.

Gegen die mutmasslichen Täterinnen, sechs Teenagerinnen unterschiedlicher Nationalitäten im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, wurde bereits eine Strafuntersuchung eröffnet.

Blick liegt das Videomaterial vor. Die Redaktion hat sich jedoch entschieden, es nicht zu zeigen.