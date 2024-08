Gewalt und Vandalismus an Schweizer Schulen nehmen alarmierend zu. Von eingeschlagenen Fenstern bis zu brennenden Mülleimern – die Täter werden immer jünger. Experten und Leser fordern dringendes Handeln, um die Eskalation zu stoppen.

Kriminalität in der Schweiz – das meint die Community

1/5 Die Kriminalität an Schweizer Schulen steigt.

Gewaltdelikte und Sachbeschädigungen nehmen an Schweizer Schulen stetig zu. Von eingeschlagenen Fensterscheiben bis zu brennenden Mülleimern und Prügeleien ist vieles dabei. Was erschreckend ist: Die jugendlichen Straftäter werden immer jünger.

Das bestätigt auch Dagmar Rösler (52), Zentralpräsidentin des Verbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), fest. «Jugendliche haben während der Pubertät eine grosse Baustelle im Kopf», sagt sie. «Wir dürfen die Kriminalität an der Schule von Kindern und Jugendlichen aber natürlich nicht verharmlosen», doppelt sie nach.

Wie sehen die Leserinnen und Leser diese Entwicklung? Stellen auch sie fest, dass die Kriminalität an Schweizer Schulen stetig steigt? Leser Martin Schroffenegger hat dazu eine klare Meinung. «Die Kinder lernen heute schon sehr früh, dass sie tun und lassen können, was sie wollen, ohne dafür irgendwelche unangenehmen Konsequenzen tragen zu müssen», kommentiert er. Was er als grösstes Problem sieht: «Für alles und jedes wird ihnen Verständnis entgegengebracht und die omnipräsente Angst, ihnen seelische Schäden zuzufügen, beraubt Eltern und Erzieher jeglicher Druckmöglichkeiten.»

Das Problem liegt also bei den Eltern? Ja, wenn man weitere Kommentare anschaut. «Ich sehe Handlungsbedarf bei den Eltern der jugendlichen Straftäter», schreibt Rolf Ulrich. Das sieht Mark Richard ähnlich. «Die Eltern vernachlässigen die Erziehung und erwarten, dass dies die Lehrer übernehmen», meint er. Doch nicht nur die Eltern seien verantwortlich für das Verhalten ihrer Kinder.

Leser Can Agdas sieht das Problem auch bei den sozialen Medien: «Die Kinder schauen unkontrolliert jeden Blödsinn und haben das Gefühl, sie können es nachmachen und andere werden es wieder cool finden.»

Aber sind die Jugendlichen heute wirklich krimineller geworden? Laut Zahlen Ja. Und das, obwohl es auch früher schon Lausbube gab. Den Unterschied zu heute kennt Mark Grunder aber ganz genau. «Auch wir haben als Kinder Seich gemacht und Streiche gespielt, dabei ging auch mal eine Scheibe zu Bruch», erzählt er. Und weiter: «Was wir aber niemals gemacht haben, war Gewalt an Menschen!»

