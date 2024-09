Mann schubst Bub (10) vom Trotti «Er hat gelacht, als ich gestürzt bin»

In Fehren SO soll ein Mann auf dem Trottoir einen zehnjährigen Buben vom Trottinett geschubst und danach lachend davongelaufen sein. Im Video erzählt der Junge, was genau passiert ist. Ausserdem fordert Christian Imark, der Onkel des Kindes, Konsequenzen für den Täter.