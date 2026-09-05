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Rauchentwicklung bei Haus in Solothurn

In Langendorf bei Solothurn brennt ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr steht im Einsatz und führt die Löscharbeiten durch.
Publiziert: vor 6 Minuten
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