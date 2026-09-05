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Solothurn
Brand bei Haus in Langendorf in Solothurn
Leservideo zeigt
Rauchentwicklung bei Haus in Solothurn
In Langendorf bei Solothurn brennt ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr steht im Einsatz und führt die Löscharbeiten durch.
Publiziert: vor 6 Minuten
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