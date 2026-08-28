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In Wangen bei Olten
Leser fährt im Bus durch überflutete Strassen

Unangenehme Situation für einen Leser am Freitagmorgen. Er sitzt im Bus, während die Strassen in Wangen bei Olten vom Unwetter komplett überflutet wurden.
Publiziert: vor 41 Minuten
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