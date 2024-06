«Ich musste oft weinen» Juraj B. schildert den Angriff auf seine Frau

Für die Polizei scheint noch völlig unklar, was sich genau in einer Parterre-Wohnung in Selzach SO abgespielt hat. Sicher ist: Eine Frau wurde schwer verletzt. Nun konnte Blick mit ihrem Ehemann Juraj B. (74) über den Vorfall sprechen.