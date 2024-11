Heidi will Susi wieder zurück «Sie ist einfach ein lieber Schatz»

Heidi Schärer (88) aus Erlinsbach SO ist am Boden zerstört. Der Grund: «Die Behörden haben mir meine Hündin Susi weggenommen. Dies, weil sie zu dick sein soll.» Die Rentnerin will jetzt nur ihre Hündin wieder zurück.