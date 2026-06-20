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Brutalo-Videos im Netz
Solothurner Jugendbanden gehen aufeinander los

Sie kennen kein Erbarmen: Brutale Szenen von rivalisierenden Jugendbanden kursieren derzeit im Netz. Auf offener Strasse kommt es am Bahnhof Solothurn zu wilden Schlägereien.
Publiziert: 20:02 Uhr
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