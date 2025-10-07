Am Dienstag musste auf der Strecke zwischen Zürich und Bern ein Zug evakuiert werden. Hintergrund war ein technischer Defekt. Der junge Leserreporter Lenn K. hat so etwas noch nie erlebt.

«Mussten von Tür zu Tür in anderen Zug»

Bahn der SBB hat in Däniken SO technischen Defekt – Lenn K. (12) und seine Mutter erleben «Evakuierung» mit

1/4 Ein Zug der SBB musste am Dienstag in Däniken SO evakuiert werden. Foto: Leserreporter

Darum gehts Ein SBB-Zug wurde in Däniken SO evakuiert

Ersatzzug brachte Passagiere in zwei Etappen weiter

Marian Nadler Redaktor News

Das passiert nicht alle Tage: Leserreporter Lenn K.* (12) und seine Mutter haben Blick am Dienstag gemeldet, dass ein Zug der SBB auf der Strecke zwischen Zürich und Bern in Däniken SO «evakuiert» werden musste. «Es gab eine Durchsage, dass es ein technisches Problem gibt», erzählte der Jugendliche aufgeregt am Telefon.

Schnell kamen SBB-Mitarbeiter und Techniker, die Türen wurden geöffnet. «Die Helfer hatten so eine Art Leiter dabei. Über die mussten wir und die anderen Passagiere von Tür zu Tür in den anderen Zug gehen», erzählt K.

SBB bestätigen Vorfall

«Es war das erste Mal, dass ich so etwas erlebt habe. Ganz schön aufregend!» Jetzt sind seine Mutter und er wohlbehalten zu Hause angekommen.

Die SBB bestätigen den Vorfall auf Anfrage von Blick. «Zwischen Wöschnau und Däniken SO hatte ein Zug heute Nachmittag um 15.30 Uhr einen technischen Defekt», teilt Mediensprecherin Fabienne Thommen mit. Der Zug konnte nicht mehr weiterfahren und musste deshalb evakuiert werden.

Keine grossartigen Störungen

«Es wurde ein Ersatzzug hingefahren und die Leute mussten umsteigen. Dies geschah in zwei Etappen», so Thommen weiter. Am späten Nachmittag waren sie alle bereits wieder unterwegs. Das defekte Fahrzeug wird abgeschleppt.

Thommen hat zudem gute Nachrichten für Pendler: «Die Strecke ist vor Ort mehrgleisig, daher hatte der Vorfall nur minime Auswirkungen auf den übrigen Bahnverkehr.»

* Name bekannt

Anmerkung der Redaktion: Die Mutter von Lenn K. hat zugestimmt, dass seine Aussagen, sein Alter und seine Bilder in diesem Artikel veröffentlicht werden dürfen.