Nachtarbeiten der SBB führen in Steinen SZ zu Strassensperrungen

Die SBB bauen vom 13. bis 17. Oktober die Hochspannungsleitungen beim Unterwerk in Steinen SZ zurück. Die Arbeiten finden in der Nacht statt, wobei es um den Bahnhof zu temporären Strassensperrungen kommt.

Aufgrund von Nachtarbeiten der SBB kommt es in der kommenden Woche in Steinen SZ zu temporären Strassensperrungen. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Zwischen 00.30 Uhr und 6.00 Uhr werden die Goldauerstrasse und die Frauholzstrasse mehrmals für bis zu 30 Minuten gesperrt, teilte das Ressort Umwelt des Bezirks Schwyz am Dienstag mit.

Die SBB bemühten sich, den Lärm und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Die Züge verkehren während der Bauarbeiten weiter gemäss Fahrplan.