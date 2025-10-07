Nachtarbeiten der SBB führen in Steinen SZ zu Strassensperrungen

Aufgrund von Nachtarbeiten der SBB kommt es in der kommenden Woche in Steinen SZ zu temporären Strassensperrungen. (Symbolbild)
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Zwischen 00.30 Uhr und 6.00 Uhr werden die Goldauerstrasse und die Frauholzstrasse mehrmals für bis zu 30 Minuten gesperrt, teilte das Ressort Umwelt des Bezirks Schwyz am Dienstag mit.
Die SBB bemühten sich, den Lärm und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Die Züge verkehren während der Bauarbeiten weiter gemäss Fahrplan.