Am Freitagmorgen hat sich in Brugg im Kanton Aargau ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Seniorin musste anschliessend schwer verletzt ins Spital eingeliefert werden.

Die ätere Dame war mit ihrem Rollator unterwegs.

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, kurz nach 7.30 Uhr, ereignete sich auf der Baslerstrasse in Brugg AG ein Unfall. Vom Bözberg her war eine Autofahrerin (24) in Richtung Zentrum unterwegs, als gleichzeitig eine Seniorin (83) am Rollator die Fahrbahn überquerte. Der Wagen stiess mit der Fussgängerin zusammen und schleuderte sie zu Boden.

Rettungsdienst und Polizei fanden die ältere Dame ansprechbar vor. Eine Ambulanz brachte sie in der Folge ins Spital. Nach ersten Angaben sind ihre Verletzungen gravierend. Am Auto entstand Sachschaden.

Feuerwehr sperrt Strasse

Aus welchem Grund die Automobilistin die Fussgängerin übersehen hatte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gange.

Feuerwehrleute, welche von einem Löscheinsatz zurückkehrten, fuhren zufällig an den Unfall heran. In Absprache mit der Polizei sperrten sie die Strasse und richteten eine Umleitung ein. Die Unfallstelle war kurz vor neun Uhr geräumt.