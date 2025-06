Zehn Aargauer Gemeinden haben Steuerfuss 2025 erhöht

Im Kanton Aargau haben sechs Gemeinden den Steuerfuss für das laufende Jahr gesenkt. Zehn Gemeinden erhöhten ihn gemäss einer Auswertung von Statistik Aargau. Den tiefsten Ansatz hat wie in den Vorjahren die Gemeinde Oberwil-Lieli im Bezirk Bremgarten.

Die Gemeinde Oberwil-Lieli AG hat den tiefsten Steuerfuss aller Aargauer Gemeinden - und das seit Jahrzehnten. (Archivbild) Foto: ALEXANDRA WEY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am stärksten senkte die Gemeinde Aristau ihren Steuerfuss - und zwar um 5 Prozentpunkte von 109 auf 104 Prozent, wie die Auswertung von Statistik Aargau per Anfang Juni zeigt. Am stärksten erhöhte die Stadt Bremgarten ihren Steuerfuss - um 7 Prozentpunkte von 97 auf 104 Prozent.

Oberwil-Lieli weist mit einem unveränderten Steuerfuss von 48 Prozent nach wie vor den tiefsten Gemeindesteuerfuss aller 197 Gemeinden auf - auch im Vergleich zu allen Aargauer Gemeindesteuerfüssen seit 1960, wie Statistik Aargau festhält.

Wie im Vorjahr ist Geltwil mit 50 Prozent auf dem zweituntersten Platz, gefolgt von Meisterschwanden und Kaiseraugst mit je 60 Prozent. Den höchsten Steuerfuss von 127 Prozent weist das Städtchen Gemeinde Mellikon auf, gefolgt von Hallwil mit 126 Prozent.