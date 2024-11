Bei den Eltern in Hunzenschwil AG geht die Angst um. Ein Fremder soll Anfang der Woche ein Kind angesprochen haben – es war nicht der erste Vorfall in der Gemeinde.

Unbekannter spricht Kinder in Hunzenschwil AG an – Eltern in Angst

Der Sohn von Daniela T. wurde in der Pause von einem Fremden angesprochen.

Auf einen Blick Kind in Hunzenschwil von Fremden angesprochen

Siebenjähriger reagiert richtig und ruft sofort nach Hilfe

Ralph Donghi Reporter News

Es ist wohl einer der wichtigsten Sätze, die Eltern ihren Kindern so früh wie möglich einbläuen: Geh niemals mit einem Fremden mit. Immer mit der Hoffnung, dass die Kleinen niemals in eine solche Situation kommen – in Hunzenschwil AG passierte am Montagmorgen allerdings genau das. Glücklicherweise reagierte das Kind goldrichtig. Nach Blick-Informationen kam es mittlerweile sogar zu einer Festnahme.

«Ein Kind aus der 2. Klasse wurde auf dem Schulhof von einem fremden Mann belästigt und aufgefordert, mit dem Fremden mitzugehen», wird die Situation in einer Nachricht beschrieben, die aktuell in Eltern-Chats die Runde macht.

«Grosse Angst um die Kinder»

Vor der Schule in Hunzenschwil trifft Blick die Mutter des betroffenen Buben. «Ich wollte meinen Sohn in der Mittagszeit abholen, da kam er mir schon entgegengerannt. Er erzählte mir, dass ein Mann ihn angesprochen und gesagt hat, er dürfe mit ihm mitkommen», berichtet Daniela T.* (39).

Der Siebenjährige macht alles richtig: Er rennt weg, ruft sofort nach Hilfe. Die Mutter ist stolz auf ihren Sohn – beruhigt ist sie aber nicht. «Er hat danach total gezittert. Ich habe sehr grosse Angst um die Kinder, so geht es anderen Müttern auch. Wir fühlen uns nicht mehr sicher», beschreibt sie die aktuelle Stimmung unter den Eltern.

Schule verstärkt Pausenaufsicht

Das bestätigt auch Jetmire M.** (29): «Ich bringe und hole meinen Sohn. Ihn alleine gehen lassen, traue ich mich nicht. Ich bin immer da.»

Die Schule Hunzenschwil nimmt den Vorfall ernst. Man habe umgehend Massnahmen ergriffen, heisst es auf Blick-Anfrage. «Wir stehen in engem Austausch mit der Polizei. Ebenso haben wir die Aufsicht auf dem Pausenplatz verstärkt», sagt Gemeindeammann Urs Wiederkehr (59).

Im September hatte es in der Gegend bereits ähnliche Meldungen gegeben. «Damals ist ein Mann ausserhalb der Schule aufgefallen. Er hat keine Kinder angesprochen. Aber er hat am Gitter ausserhalb der Sportanlage minutenlang beobachtet», sagt Wiederkehr. Ob es sich damals um den jetzt Festgenommenen handelte, ist nicht bekannt. Die Kantonspolizei Aargau will in den nächsten Stunden informieren.

* Name geändert

** Name bekannt