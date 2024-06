Unruhe im Kanton Aargau: Ein älterer Mann sprach offenbar Kinder an und betrat ein Schulareal. Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest.

Mann spricht im Aargau Kinder an

1/4 Im Aargau sorgt ein Mann für Ärger. (Symbolbild)

Melissa Müller Redaktorin News

Im Kanton Aargau kam es diese Woche zu mehreren suspekten Vorfällen, die die Behörden auf Trab halten. Wie ein Blick-Leserreporter erzählt, ereignete sich der erste Vorfall am Montag, 17. Juni. Ein «älterer Mann» soll demnach Kinder in Lupfig AG angesprochen haben. Die Polizei wurde benachrichtigt.

Dennoch kam es am Folgetag zu einem weiteren Ereignis. Wie die Schulleitung Birr bestätigt, betrat mutmasslich derselbe Mann am Folgetag das Schulareal. Wieso, bleibt unklar. «Wir haben die Eltern darüber informiert, dass ein Mann Kinder anspricht», sagt die Schulleitung gegenüber Blick. Auch in diesem Fall wurde die Polizei alarmiert.

Am gestrigen Donnerstag soll sich der Mann im Raum Lupfig dann aber erneut auffällig verhalten haben, weshalb die Polizei wieder einschritt. Auf Blick-Anfrage bestätigt die Oberstaatsanwaltschaft die Vorfälle und betont: «Eine verdächtige Person wurde vorläufig festgenommen.» Weitere Details könnten «aufgrund des laufenden Verfahrens» nicht bekannt gegeben werden.