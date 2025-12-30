DE
Retter aus der Luft
«Es ist ein Traumjob»

Die «AAA – Alpine Air Ambulance» sind die Retter aus der Luft. Täglich bringen sie Menschen so schnell es geht in die Spitäler. Sie schwärmen von ihrem Job.
Publiziert: 00:23 Uhr
