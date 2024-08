1/4 Die Bäckerei Aukofer stellt ihre Holzofenbrot-Produktion ein.

Rauch im Schlafzimmer und im ganzen Haus – die Anwohner in Möhlin AG sind genervt von der Bäckerei Aukofer. Immer wieder müssen sie ihre Kleidung waschen, weil sie nach Rauch stinkt. Im schlimmsten Fall kann man im Schlafzimmer kaum mehr atmen und erst recht nicht schlafen, berichten sie gegenüber Tele M1.

Einem Bericht des TV-Senders zufolge erhält die Bäckerei seit rund zwei Jahren Beschwerden. Die Beschwerden kämen hauptsächlich von Menschen, die im weiteren Umkreis wohnen, erklärt Bäckerei-Chef Marc Aukofer. «Wir feuern den Holzofen jede Nacht etwa um Mitternacht ein, damit er bis 4 oder 5 Uhr bereit ist, um das Brot reinzuschieben.» Die Gemeinde wurde informiert und veranlasste eine offizielle Messung.

«Wir haben keine Kraft mehr»

Die Messung ergab, dass die Emissionen in den ersten fünf Minuten nach dem Anzünden des Ofens überschritten werden. «Es ist an und für sich in Ordnung. Es sind die ersten fünf Minuten, wenn man angezündet hat und es eine grosse Rauchentwicklung gibt, in denen die Emissionen überschritten werden», erläutert Aukofer. Trotz Bemühungen von Ofenbauer, Holzlieferant und Gemeinde konnte keine Lösung gefunden werden. Nach Zivilklagen und aufgrund der anhaltenden Beschwerden gibt die Bäckerei auf. Die Gemeinde hatte der Bäckerei eine Frist von fünf Jahren gesetzt, um Massnahmen zu ergreifen.

«Wir haben keine Kraft mehr», sagt Aukofer. Am 31. August wird das letzte Holzofenbrot gebacken.

Neues Brot ab 1. September

«Es ist schade, das war eine Herzensangelegenheit meines Vaters, der das vor 40 Jahren aufgebaut hat.» Bei manchen Kunden ist die Enttäuschung jetzt gross.

«Ich finde es schade, viele Menschen haben es sehr gerne und kommen extra vorbei, um dieses Brot zu kaufen», so eine Kundin. Was ihr und den anderen Kunden Hoffnung machen dürfte: Ab dem 1. September soll ein neues Brot gebacken werden, das statt im Holzofen auf Schamottsteinen gebacken wird und ähnlich schmecke.

Werbung