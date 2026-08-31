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Party war in vollem Gang
Dieses Video entstand drei Minuten vor den Schüssen

Kilian Wanner (18) war an der Rave-Party in Aarau mit dabei. Dieses Video entstand drei Minuten vor den Schüssen.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 31 Minuten
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Schüsse bei Rave in Aarau
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