Nächtlicher Crash in Möriken AG: Ein betrunkener Mann rammte mit seinem Auto eine Mauer und machte sich anschliessend aus dem Staub. Kurz darauf konnte ihn die Polizei anhalten.

Der junge Mann muss sich nach dem Unfall vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images

Ein Augenzeuge beobachtete am Samstag, kurz nach Mitternacht, wie ein Auto im Zentrum von Möriken im Kanton Aargau von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Mit beschädigter Front und ausgelösten Airbags fuhr der Wagen anschliessend davon. Vom Beobachter verständigt, fahndete die Polizei und sichtete den fraglichen Volvo kurz danach in Brunegg. Dort konnte sie das mit zwei jungen Männern besetzte Auto auch stoppen, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Wie sich zeigte, war der junge Mann (21) am Steuer heftig betrunken. Weil zudem der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, musste er im Spital eine Blut- und Urinprobe abgeben. Ferner war er mit Führerausweisentzug belegt und führte überdies noch ein verbotenes Messer mit. Der junge Mann muss sich nun für all diese Delikte vor der Staatsanwaltschaft verantworten.