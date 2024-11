Lieferwagen knallt in Stauende– mehrere Verletzte

1/4 Am Donnerstagabend kracht es auf der A1 bei Suhr AG. Foto: Kantonspolizei Aargau

Auf einen Blick Heftiger Unfall auf A1-Zubringer bei Suhr AG im Feierabendverkehr

Lieferwagen prallte in Stauende, schob mehrere Autos zusammen

Drei Verletzte, Totalschaden an drei Fahrzeugen

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagabend, um 17.50 Uhr, ereignete sich ein heftiger Unfall auf dem A1-Zubringer N1R bei Suhr AG. Im dichten Feierabendverkehr hatte sich in Richtung Brugg eine lange, stehende Kolonne gebildet, als sich von hinten ein Lieferwagen näherte. Mit voller Wucht prallte dieser gegen den Skoda am Stauende, worauf dieser noch drei weitere Autos zusammenschob.

Der Lenker des Skodas erlitt mittelschwere, zwei weitere Beteiligte leichte Verletzungen. Ambulanzen brachten sie ins Spital. Mindestens an drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich mehrere Zehntausend Franken, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Aufgrund des Unfalls war in Richtung Brugg kein Durchkommen mehr. Die Folge war ein kilometerlanger Stau sowie überlastete Ausweichrouten in der Umgebung. Im Zuge der Räumungsarbeiten konnte die Kantonspolizei gegen 19 Uhr den linken Fahrstreifen freigeben, worauf der Verkehr langsam anrollte. Die Unfallstelle war nach der notwendigen Reinigung der Fahrbahn schliesslich um 20.15 Uhr geräumt.