Aargauer Polizei sucht nach Besitzer von exotischer Echse

Nach dem Fund eines exotischen Haustiers sucht die Kantonspolizei Aargau nach dessen Besitzer. Die 40 Zentimeter grosse Echse verweilt so lange im Tierheim.

Wer kennt den Besitzer dieser Echse?

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Aargauer Polizei sucht den Besitzer einer in Rheinfelden AG aufgefundenen exotischen Echse der Gattung Bartagame. In Absprache mit dem kantonalen Veterinärdienst fand das Reptil einen Platz in einem Tierheim. Das Tier ist nach Angaben der Polizei entlaufen oder wurde bewusst ausgesetzt.

Fundort am vergangenen Dienstagnachmittag war der Radweg neben der Theophil-Roninger-Strasse in Rheinfelden, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Ein Passant habe die etwa 40 Zentimeter lange Echse gesehen und der Polizei gemeldet.

Eine Patrouille habe das äusserlich unverletzte Tier zuerst einmal auf den Polizeistützpunkt gebracht. Es lebe nun in einem Tierheim. Woher die exotische Echse stamme, sei unklar, hiess es. Bartagamen werden gemäss Fachleuten relativ häufig als Haustiere gehalten. Sie gelten jedoch als exotische Wildtiere, die in der Heimtierhaltung leiden und nicht artgerecht gehalten werden können.