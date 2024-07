Diese Nachricht kommt für viele in Würenlingen AG unerwartet: Das Café Schneider muss schliessen – und zwar für immer. 72 Jahre sind Geschichte – wie es so weit kommen konnte.

Aargauer Traditions-Café per sofort geschlossen

1/5 1952 eröffnete das Café Schneider in Würenlingen AG.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Das Café Schneider ist im Aargau ein Begriff. Über die Gemeindegrenzen von Würenlingen hinaus ist das Traditionshaus bekannt – vor allem für seine Glacen und Patisserie. Seit 1952 ist es Teil des Dorfbildes – und zur Institution in Würenlingen gereift. Jetzt der Schock: Das Café Schneider schliesst nach 72 Jahren, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

«Wir sind leider gezwungen, unser Café per sofort zu schliessen. Leider war es uns nicht möglich, uns von allen persönlich zu verabschieden», schreibt das Café-Schneider-Team in einem Facebook-Beitrag am Sonntagabend. Man habe unglaublich viele schöne Momente und Begegnungen mit den Gästen gehabt und bedanke sich für deren Treue. Die Nachricht ist ein Schock für viele: Unter dem Beitrag kommentieren Einwohner und Stammgäste mit den Worten «unendlich traurig», «richtig geschockt» oder gar «fassungslos».

Fünf Mitarbeitende betroffen

Was sind die Gründe für das plötzliche Aus? Laut der Geschäftsleitung, die sich gegenüber der Zeitung nur anonym äussern wollte, ist am Ende schlicht das Geld ausgegangen. Neben den steigenden Kosten sei auch der Personalmangel ein Problem gewesen. «Es ist für alle eine sehr schwierige Situation», erklärte die Geschäftsleitung gegenüber der «Aargauer Zeitung».

Immerhin konnten sich die fünf Mitarbeitenden etwas auf das Ende vorbereiten – viel Vorlaufzeit dürften aber auch sie nicht gehabt haben. Wie es nun mit der Lokalität weitergeht, ist offen. Bis ein neuer Betreiber einzieht, bleiben die Türen geschlossen. Der Name Café Schneider dürfte verschwinden – für immer.