Tote Frau (†67) aus Limmat geborgen

Ein Fischer hat am Sonntagmorgen in Wettingen im Kanton Aargau eine tote Person beim Wasserkraftwerk entdeckt. Die Kantonspolizei Aargau barg die Person aus dem Rechen des Kraftwerks.

Bei der Suche starb ein 44-jähriger Taucher der Kantonspolizei Zürich. Foto: Ralph Donghi

Am Sonntagmorgen hat ein Fischer im Kanton Aargau eine tote Frau in der Limmat entdeckt. Die Leiche befand sich beim Wasserkraftwerk in Wettingen AG.

Bei der 67-jährigen Frau handelt es sich um die seit vergangenem Sonntag, 28.9.2025, vermisste Person. Während des damaligen Sucheinsatzes nach ihr war ein Polizeitaucher der Kantonspolizei Zürich bei einem Tauchunfall ums Leben gekommen.

Die weiteren Ermittlungen zur nun tot geborgenen Frau führen die Kantonspolizei Aargau sowie die Staatsanwaltschaft Baden, teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung mit.