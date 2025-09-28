DE
Grosseinsatz in Dietikon ZH
Zürcher Polizei sucht nach Person in der Limmat

Am Sonntag meldet ein Leserreporter in Dietikon ein grosses Polizeiaufgebot. Auch ein Helikopter sei im Einsatz. Die Zürcher Kantonspolizei erklärt, was hinter dem Einsatz steckt.
Publiziert: 14:52 Uhr
Aktualisiert: 14:55 Uhr
Ein Helikopter überfliegt Dietikon.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Grosseinsatz in Dietikon ZH wegen einer gemeldeten Person im Wasser
  • Einsatzort befindet sich in der Nähe des Spitals Dietikon
  • Mehrere Polizeipatrouillen, ein Helikopter und Rettungskräfte im Einsatz
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Ein Helikopter, mehrere Polizeipatrouillen und Rettungskräfte: In Dietikon ZH läuft am Sonntag ein grosser Einsatz, wie ein Leserreporter berichtet. Dieser finde in der Nähe des Spitals statt, ergänzt der Schweizer. Beobachtet, was passiert ist, habe er nicht. 

Auf Anfrage erklärt die Kantonspolizei Zürich das Aufgebot. Jemand habe gemeldet, dass sich eine Person im Wasser befinde. Entsprechend laufe eine Suchaktion. Bislang habe man noch keine Person gefunden. 

+++Update folgt+++

