Ein Helikopter überfliegt Dietikon.
Foto: Leserreporter
Darum gehts
- Grosseinsatz in Dietikon ZH wegen einer gemeldeten Person im Wasser
- Einsatzort befindet sich in der Nähe des Spitals Dietikon
- Mehrere Polizeipatrouillen, ein Helikopter und Rettungskräfte im Einsatz
Janine EnderliRedaktorin News
Ein Helikopter, mehrere Polizeipatrouillen und Rettungskräfte: In Dietikon ZH läuft am Sonntag ein grosser Einsatz, wie ein Leserreporter berichtet. Dieser finde in der Nähe des Spitals statt, ergänzt der Schweizer. Beobachtet, was passiert ist, habe er nicht.
Auf Anfrage erklärt die Kantonspolizei Zürich das Aufgebot. Jemand habe gemeldet, dass sich eine Person im Wasser befinde. Entsprechend laufe eine Suchaktion. Bislang habe man noch keine Person gefunden.
