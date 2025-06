Nach einem Fussballmatch im Kanton Aargau kam es am Samstag zu einer Auseinandersetzung. Ein verärgerter Vater eines Spielers verpasst dem Schiedsrichter nach der Niederlage einen Schlag ins Gesicht.

1/6 Eine Diskussion zwischen dem Schiedsrichter und dem Vater eines Spielers artete aus. Foto: zVg

Darum gehts Vater schlägt Schiedsrichter nach C-Junioren-Spiel im Aargau

Der Schiedsrichter trägt einen Kratzer am Hals davon

Bereits vergangenen April Auseinandersetzungen bei Junioren-Spiel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fabienne Maag Redaktorin News

Am Wochenende kam es nach einem Spiel der C-Junioren im Kanton Aargau zu handgreiflichen Szenen. Der Match fand zwischen dem SC Schöftland und dem FC Villmergen statt. Ein Video zeigt, wie ein aufgebrachter Vater eines Spielers des FC Villmergen nach dem Match mit Schiedsrichter Amal S.* (35) diskutiert. Doch dabei bleibt es nicht – nach einer verbalen Auseinandersetzung holt der Vater aus und schlägt dem Schiri mit der Faust ins Gesicht.

S. trägt durch den Fingernagel des Vaters lediglich einen Kratzer am Hals davon, sagt aber im Gespräch mit Blick: «In meiner zehnjährigen Karriere als Schiedsrichter ist mir das noch nie passiert.»

«Ich war in einem richtigen Schockzustand»

Er schildert, dass sich die Stimmung gegen Ende immer mehr aufgeladen habe. In den letzten Minuten passierte alles auf einmal: Der FC Villmergen kassierte eine Gelbe Karte sowie einen Elfmeter. Der Endstand zeigte einen klaren 4:2-Sieg für den SC Schöftland.

«Die Spiele sind immer emotional aufgeladen. Als Schiedsrichter kann man es am Ende niemandem mehr recht machen», so S. weiter. «Auch Diskussionen nach Spielen sind üblich, aber dass jemand so handgreiflich wird, das habe ich mir bisher nicht vorstellen können.»

Danach habe sich die Lage schnell wieder beruhigt. Der Vater sei unverzüglich weggeführt worden. «Ich war in einem richtigen Schockzustand», berichtet S. Er möchte die Angelegenheit zur Polizei bringen.

Verein entschuldigt sich

Auf der Website des FC Villmergen hat sich der Vorstand zum Vorfall bereits geäussert: «Der FC Villmergen verurteilt jegliche Form von Gewalt auf und neben dem Platz. Der Vorfall nach dem Spiel vom 31. Mai 2025 widerspricht unseren Grundwerten zutiefst.» Der Verein arbeite mit den jeweiligen Stellen eng zusammen, um die Situation aufzuklären, heisst es im Statement weiter.

Dass nach einem Fussballmatch im Kanton Aargau die Fäuste fliegen, ist nichts Neues. Im vergangenen April kam es nach einem Spiel im Cup-Halbfinal der A-Junioren in Menziken ebenfalls zu Auseinandersetzungen. Die Kantonspolizei Aargau sowie die Regionalpolizei fuhren mit mehreren Wagen auf. Die Konsequenzen waren diverse Bussen und Disziplinarmassnahmen des Fussballvereins Aargau gegen die betroffenen Klubs.

* Name geändert