Ein junger Mann erlitt in Bremgarten AG schwere Fingerverletzungen beim Versuch, einen FCZ-Kleber von einem Laternenpfahl zu entfernen. Hinter dem Aufkleber verbarg sich eine gefährliche Falle.

Mann will FCZ-Sticker entfernen und schneidet sich Hand auf

Mann will FCZ-Sticker entfernen und schneidet sich Hand auf

Gefährliche Klingen-Falle in Bremgarten AG

1/4 Fiese Falle: Hinter dem FCZ-Sticker befand sich eine Rasierklinge. Foto: Screenshot Tele M1

Auf einen Blick Mann verletzt sich beim Entfernen eines Fussball-Klebers in Bremgarten

Hinter dem FCZ-Kleber an einem Laternenpfahl verbarg sich eine heimtückische Falle

21-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen an den Fingern und musste ins Spital Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Johannes Hillig Redaktor News

Er wollte bloss einen FCZ-Sticker von einem Laternenpfahl abkratzen. Doch plötzlich blutete seine Hand. Ein Mann (21) hat sich bei einer harmlosen Aktion übel verletzt. Er musste sogar ins Spital. Dort wurde die Schnittwunde an der Hand genäht, wie der Tiktoker «Der Winterthurer» berichtet. Ein Video, das die Sticker-Falle und die Verletzungen des Mannes zeigt, lud er auf seinem Kanal hoch.

Die genauen Hintergründe sind unklar. Bei der Kantonspolizei Aargau ist bislang auch keine Anzeige eingegangen, wie Kapo-Sprecher Daniel Wächter gegenüber Tele M1 bestätigt. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und erklärt, dass solche Fallen schwere Verletzungen verursachen können. Es sei auch gut möglich, dass Kinder zu Schaden kommen, die an einer solchen Stickerfalle herumspielen.

«FCZ Fan oder nicht, das geht doch zu weit»

Laut Anwohnern klebt der Sticker schon seit mehreren Monaten an der Laterne. Dass sich dahinter eine Rasierklinge versteckt, schockiert.

Nicht so in den Kommentaren unter dem Tiktok-Video. Dort heisst es zum Beispiel: «Deswege laht mer fcz sticker in Ruhe.» Oder: «Jo das chan au nur vo dä Südkurve cho». Andere verurteilen die Stickerfalle jedoch entschieden. Einer schreibt: «FCZ Fan oder nicht, das geht doch zu weit.»