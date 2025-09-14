DE
FR
Abonnieren

Fahrer (21) geriet ins Schleudern
Porsche prallt in Baden AG gegen Tunnelwand

In der Nacht auf Sonntag prallte ein Porsche im Bareggtunnel gegen die Tunnelwand. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar.
Publiziert: vor 27 Minuten
Teilen
Anhören
1/4
Wieso der Fahrer ins Schleudern geriet, ist bisher nicht bekannt.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

  • Porschelenker verursacht Unfall im Bareggtunnel auf der A1 Richtung Bern
  • Fahrzeug prallte gegen Tunnelwand, drehte sich und touchierte anderes Auto
  • 21-jähriger Fahrer unverletzt, Totalschaden am Porsche, Führerausweis abgenommen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, 14. September 2025. Kurz vor 2 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, wonach es im Bareggtunnel zu einem Verkehrsunfall gekommen sei.

Ein 21-jähriger Porschelenker war auf der A1 in Richtung Bern unterwegs, als er im Bareggtunnel aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug prallte gegen die Tunnelwand, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und touchierte schliesslich ein vorausfahrendes Auto.

Totalschaden am Porsche

Verletzt wurde niemand. Am Porsche entstand Totalschaden. Auch das beteiligte Fahrzeug sowie die Tunnelwand wurden beschädigt.

Mehr Polizeimeldungen aus dem Kanton Aargau
Jugendliche verunfallen auf Strolchenfahrt in Birr AG
Auto gestohlen
Jugendliche verunfallen in Birr AG auf Strolchenfahrt
Sechs Personen nach Brand in Wintergarten im Spital
Mit Video
In Rudolfstetten AG
Sechs Personen nach Brand in Wintergarten im Spital

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen
aufgenommen. Der Porsche wurde polizeilich sichergestellt. Dem Lenker wurde der Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde abgenommen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen