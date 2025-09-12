In einem Einfamilienhaus in Rudolfstetten AG ist ein Brand ausgebrochen. Mehrere Personen mussten ins Spital gebracht werden.

In einem Einfamilienhaus in Rudolfstetten ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Foto: Leserreporter

Darum gehts Brand in einem Einfamilienhaus in Rudolfstetten AG ausgebrochen

Sechs Personen ins Spital gebracht

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In der Gemeinde Rudolfstetten AG ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Betroffen ist ein Einfamilienhaus. Die entsprechende Brandmeldung ging bei der Kantonspolizei Aargau am kurz vor 7.30 Uhr ein. Ausgerückt sind die Polizei, die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.

Die Polizei erklärt auf Anfrage von Blick, dass der Brand im angebauten Wintergarten ausgebrochen sei und sich von dort aus auf den Rest des Hauses ausgebreitet habe. Die Familie, bestehend aus vier Personen, konnte sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Da sie jedoch über Beschwerden klagten, wurden sie ins Spital gebracht, erklärt ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau.

Auch ein Feuerwehrmann klagte über Atembeschwerden und wurde ins Spital gebracht, heisst es bei der Polizei. Eine weitere Person kam ebenfalls mit Atembeschwerden ins Spital. Im Haus befanden sich neben der Familie auch ein Hund und ein Hamster. Die Tiere wurden in eine Klinik gebracht.

Mittlerweile sei der Brand gelöscht worden, so die Kantonspolizei. Die Brandursache ist bisher noch nicht bekannt.