In der Nacht auf Montag wurde in Arni AG ein Raiffeisen-Geldautomat gesprengt. Zwei bis drei Personen flüchteten mit einem Fahrzeug. Die Kantonspolizei Aargau und die Bundespolizei ermitteln gemeinsam unter Leitung der Bundesanwaltschaft.

In der Nacht auf Montag wurde in Arni AG ein Raiffeisen-Geldautomat gesprengt. Foto: BRK

Darum gehts Geldautomat in Aargau gesprengt, Täter flüchtig, Ermittlungen laufen

Bundespolizei und Kantonspolizei führen gemeinsame Ermittlungen unter Leitung der Bundesanwaltschaft

Ähnlicher Vorfall in Mörschwil SG verursachte Sachschaden von über 100'000 Franken

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht auf Montag, kurz vor 3 Uhr, gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau Meldungen über zwei laute Detonationen im Dorfzentrum ein. Zeitgleich wurde der Alarm eines Geldautomaten ausgelöst. Laut Aussagen von Anwohnern sollen zwei bis drei Personen mit einem Fahrzeug vom Tatort in Richtung Unterlunkhofen geflüchtet sein. Der betroffene Raiffeisen-Geldautomat wurde vollständig zerstört. Ob und wie viel Bargeld entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Spurensicherung läuft.

Vor Ort im Einsatz stehen Spezialistinnen und Spezialisten der Kantonspolizei Aargau sowie das Forensische Institut Zürich (FOR ZH). Aufgrund der Art des Delikts führen die Kantonspolizei Aargau und die Bundespolizei (fedpol) die Ermittlungen gemeinsam unter der Leitung der Bundesanwaltschaft. Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft ist im Gange. Mehrere Polizeikorps beteiligen sich daran. Verletzt wurde niemand.

Bereits wenige Tage zuvor, am Donnerstagmorgen, 27. März 2025, kurz nach 03.40 Uhr, wurde in Mörschwil SG ein ebenfalls fest verbauter Raiffeisen-Geldautomat gesprengt. Auch in diesem Fall flüchtete die Täterschaft – gemäss aktuellen Erkenntnissen mit einem in der Nähe abgestellten weissen Fahrzeug. Zwar entstand Sachschaden in der Höhe von weit über 100'000 Franken, Bargeld wurde jedoch keines entwendet. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.