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Aargau
Video zeigt den Trauermarsch in Aarau
Dutzende Menschen dabei
Video zeigt den Trauermarsch in Aarau
Der Amoklauf von Aarau, bei dem Maria S. starb, erschüttert die Schweiz. Am Freitagabend nehmen Dutzende Personen beim Gedenkmarsch teil.
Publiziert: vor 29 Minuten
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