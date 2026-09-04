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Dutzende Menschen dabei
Video zeigt den Trauermarsch in Aarau

Der Amoklauf von Aarau, bei dem Maria S. starb, erschüttert die Schweiz. Am Freitagabend nehmen Dutzende Personen beim Gedenkmarsch teil.
Publiziert: vor 29 Minuten
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Schüsse bei Rave in Aarau
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