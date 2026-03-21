Ein 79-jähriger Mann wollte in Endingen Unkraut mit einem Brenner vernichten. Dabei brannte er jedoch eine Thuja-Hecke und ein parkiertes Auto nieder. Der 79-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Mit dem anbrechenden Frühling schien ein Mann in Endingen AG in seinem Garten für Ordnung sorgen zu wollen. Um Unkraut zu vernichten, setzte er am Freitagnachmittag ein Brenngerät ein. Doch dabei kam der 79-Jährige der angrenzenden Thuja-Hecke zu nahe, die aufgrund der trockenen Verhältnisse blitzartig Feuer fing, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung am Samstag.

Die Flammen breiteten sich rasch aus. Während die Thuja-Hecke auf rund der Hälfte ihrer Länge niederbrannte, wurde das daneben parkierte Auto vollständig zerstört. Die Feuerwehr Surbtal konnte verhindern, dass der Brand auf die benachbarten Reiheneinfamilienhäuser übergriff. Der 79-jährige Mann erlitt leichte Brandverletzungen am Schienbein. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital.

In ihrer Medienmitteilung warnt die Kantonspolizei vor dem Umgang mit solchen thermischen Geräten, die im Handel erhältlich sind. Deren Einsatz führe immer wieder zu Bränden, wie der jüngste Fall zeige. Beim Umgang mit solchen Geräten brauche es besondere Vorsicht, mahnt die Polizei. Dies gelte besonders bei trockenen und windigen Verhältnissen. Brennbare Gegenstände sollten nach Möglichkeit vollständig aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich entfernt werden. Zudem rät die Kantonspolizei dazu, stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Gebäuden, Zäunen und anderen brennbaren Materialien einzuhalten.