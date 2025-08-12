Grosseinsatz am Dienstagmittag in Langenthal BE: Auf einer Hauptstrasse hat sich ein heftiger Verkehrsunfall ereignet. Auch ein Rettungshelikopter steht im Einsatz.

Der Einsatz bei Langenthal ist noch im Gange. Foto: Leserreporter

Darum gehts Schwerer Unfall in Langenthal: Grosseinsatz von Rettungskräften mit mehreren Fahrzeugen

Polizeipatrouillen, Ambulanzen und Rettungsheli im Einsatz, Sichtschutz auf Strasse

Kantonspolizei Bern bestätigt Einsatz, keine Informationen zu Verletzten verfügbar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

«Es gab einen schlimmen Unfall in Langenthal», meldet ein Blick-Leser am Dienstagmittag gegenüber Blick. Der Mann schildert: «Es ist ein Grosseinsatz. Rettungskräfte sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.» Wie Fotos zeigen, scheint es sich um ein schwereres Ereignis zu handeln.

Neben mehreren Polizeipatrouillen sind auch Ambulanzfahrzeuge und ein Rettungsheli im Einsatz. Auf der Strasse ist ein Sichtschutz zu sehen.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern einen Einsatz wegen eines schweren Unfalls. Zu verletzten Personen könne man, Stand jetzt, noch nichts sagen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll im Rahmen einer Medienmitteilung informiert werden.

+++Update folgt+++