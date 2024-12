An Weihnachten festgenommen – einer der Täter steht in Deutschland auf der Fahndungsliste Minderjährige brechen in Aargauer Kiosk ein

Dramatische Festnahme an Weihnachten: Zwei Marokkaner brachen in Turgi AG in den dortigen Bahnhofkiosk ein. Die Polizei erwischte sie auf frischer Tat. Einer der Täter wird in Deutschland gesucht.