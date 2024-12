Kriminalität Einbrecher nach Flucht in Seon AG festgenommen

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Montag in Seon AG einen mutmasslichen Einbrecher nach kurzer Flucht festgenommen. Der 29-jährige Algerier soll in ein Verkaufsgeschäft eingebrochen sein. Er trug laut Polizei Deliktsgut auf sich.