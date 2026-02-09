Vandalen verwüsten Fussballverein-Gelände in Rheinfelden AG

Dreimal in Folge wurde das Gelände des FC Rheinfelden 1909 nun bereits beschädigt – nun hat der Verein Anzeige erstattet.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der Frust ist gross: Bereits zum dritten Mal in Folge wurde das Gelände des Fussballvereins FC Rheinfelden 1909 am Wochenende von Vandalen verwüstet. Wie Bilder in einer Chat-Gruppe zeigen, wurden die Scheiben der Mannschaftshüte am Feldrand eingeschlagen, der Zaun zerstört und der Abfalleimer aus dem Boden gerissen.

Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei Aargau, dass der Verein Anzeige gegen unbekannt erstattet hat. Der Schaden soll sich mittlerweile auf etwa 2500 Franken belaufen.

Eine Anfrage beim Fussballclub ist ausstehend – in der Chat-Gruppe ruft der Vizepräsident des Clubs jedoch Menschen, die Angaben zum Geschehenen machen können, dazu auf, sich an den Club oder direkt an die Polizei zu wenden.