Eine 57-jährige Automobilistin verlor am Sonntagmorgen bei Meisterschwanden die Kontrolle über ihren Audi. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde verletzt ins Spital gebracht.

200 Meter Strecke im Wiesland, Totalschaden am Fahrzeug

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor halb fünf Uhr, fuhr eine 57-jährige Automobilistin von

Meisterschwanden kommend auf der Hauptstrasse in Richtung Aesch. Aus noch unbekannten Gründen geriet sie mit ihrem Fahrzeug neben die Fahrbahn ins angrenzende Wiesland.

Dort legte sie eine Strecke von mehr als 200 Metern zurück, bis der Audi auf der Seite

liegend zum Stillstand kam. Dabei dürfte sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen haben.

Die 57-jährige Lenkerin, die allein unterwegs war, konnte das Fahrzeug selbständig verlassen.

Durch den Aufprall verletzte sie sich mittelschwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Der Führerausweis wurde der Lenkerin zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. Neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Aargau war auch die Regionalpolizei im Einsatz.