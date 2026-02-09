Darum gehts
- 57-Jährige überschlägt sich mit Audi in Meisterschwanden am Sonntag
- Fahrzeug überschlug sich mehrfach, Lenkerin wurde mittelschwer verletzt
- 200 Meter Strecke im Wiesland, Totalschaden am Fahrzeug
Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor halb fünf Uhr, fuhr eine 57-jährige Automobilistin von
Meisterschwanden kommend auf der Hauptstrasse in Richtung Aesch. Aus noch unbekannten Gründen geriet sie mit ihrem Fahrzeug neben die Fahrbahn ins angrenzende Wiesland.
Dort legte sie eine Strecke von mehr als 200 Metern zurück, bis der Audi auf der Seite
liegend zum Stillstand kam. Dabei dürfte sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen haben.
Die 57-jährige Lenkerin, die allein unterwegs war, konnte das Fahrzeug selbständig verlassen.
Durch den Aufprall verletzte sie sich mittelschwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Der Führerausweis wurde der Lenkerin zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. Neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Aargau war auch die Regionalpolizei im Einsatz.