Mega-Feuerwerk hat bereits stattgefunden Neuhausen am Rheinfall feiert den 1. August traditionell einen Tag zu früh

Die Schweiz feiert Geburtstag am 1. August – oder doch nicht? In Neuhausen am Rheinfall, SH wird bereits einen Tag zu früh mit einem riesigen Feuerwerk gefeiert. Laut Website wurden 10'000 Besucher erwartet.