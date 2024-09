«Marsch fürs Läbe» Gegen-Demonstranten beschimpfen Polizisten

Schätzungsweise 1000 Personen haben sich am Samstagnachmittag in Zürich-Oerlikon für den «Marsch fürs Läbe» getroffen. Rund 200 Teilnehmende einer Velodemo stellten sich ihnen mehrmals in den Weg.