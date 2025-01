Auf dem Rückweg vom WEF in Davos hat Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei (54) am Freitag in Kloten ZH den Röpke-Preis für Zivilgesellschaft des Liberalen Instituts entgegengenommen.

Maurer und Weidel feiern Mileis Ehrung in Kloten ZH

1/4 Am Freitag erhielt der argentinische Präsident Javier Milei in Kloten ZH den Röpke-Preis. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Argentiniens Präsident Milei erhält Röpke-Preis in Kloten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Milei sieht Staat als Übel, strebt drastische Reduzierung staatlicher Eingriffe an

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Preisverleihung, an der der argentinische Präsident auch eine Rede hielt, fand im Konferenzzentrum in Kloten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Die Veranstaltung war laut dem Liberalen Institut, welches Mileis Ideologie teilt, mit rund 600 Personen ausverkauft. Anwesend waren unter anderen die deutsche AfD-Chefin Alice Weidel (45) und alt SVP-Bundesrat Ueli Maurer (74).

«Internationale Vorreiterrolle bei der Bekämpfung des ausufernden Staats»

Milei erhielt den Röpke-Preis für Zivilgesellschaft 2025 für seine «internationale Vorreiterrolle bei der Bekämpfung des ausufernden Staats» anlässlich der traditionellen Freiheitsfeier des Liberalen Instituts, wie dieses mitteilte.

Es gebe weltweit zurzeit wohl keinen anderen Politiker, der liberale Reformen derart konsequent und beherzt vorantreibe, schrieb das Liberale Institut. Der selbst ernannte Anarcho-Kapitalist Milei sieht den Staat als grundsätzliches Übel an und strebt eine drastische Reduzierung des Staats und der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft an.

Der Röpke-Preis für Zivilgesellschaft soll laut dem Liberalen Institut mit Sitz in Zürich eine Leistung und Haltung anerkennen, die mit dem Anliegen des Ökonomen Wilhelm Röpke und des Instituts in Verbindung stehen. Der Preis wird in der Regel jährlich an der Freiheitsfeier vergeben. Erstmals wurde er 2010 verliehen.

Linke Parteien demonstrieren gegen Faschismus

Zur gleichen Zeit wie Milei in Kloten die Auszeichnung entgegennahm, riefen linke Parteien und Organisationen in Zürich zu einer bewilligten Demonstration auf unter dem Motto «Kapital und Faschismus gehen Hand in Hand – unsere Antwort: Widerstand.»

Gut 200 Personen waren vor Ort, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Demonstrierenden zogen vom Helvetiaplatz zur Bahnhofstrasse und zurück.

Milei sei eine Gefahr – gerade für Menschen, die heute schon ausgebeutet werden, schrieb die Juso dazu in einer Medienmitteilung. Seine ultra-neoliberal-kapitalistische Politik stürze in Argentinien immer mehr Menschen in Armut und Prekariat. Die Demonstrierenden wollten ihren «Widerstand gegen den Faschismus und den neoliberalen Kapitalismus» auf die Strasse bringen.